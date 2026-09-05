Magnum 2. dönem çekiliş sonuçları için geri sayıma geçildi. Dondurma çubuklarından çıkan şifrelerle çekilişe katılan vatandaşlar,sonuç heyecanı yaşıyor. Çekiliş takvimine göre ikinci döneme ilişkin süreç eylül ayında gerçekleşeceği belirtildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Porsche Taycan çekilişi ayın kaçında yapılacak?

Magnum’un 2026 yılı kampanyası devam ederken gözler ikinci dönem çekilişine çevrildi. Kampanyaya katılım sağlayan binlerce kişi, çekilişin gerçekleştirileceği tarihi ve talihlerin isim listesini bekliyor. Açıklanan kampanya takvimine göre ikinci dönem için kura ve sonuçların duyurulacağı günler netleşti. Peki, Magnum 2. dönem çekilişi ne zaman yapılacak?

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2.Dönem Magnum Çekiliş sonucu tarihi

2026 MAGNUM 2. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum Porche Taycan çekilişi 8 Eylül 2026 Salı günü U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 12 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

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