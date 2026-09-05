Düğünde sıkılan mermi küçük çocuğa isabet etti
Afyonkarahisar'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar Çavdarlı köyünde dün yapılan düğünde havaya silahlarla ateş açıldı. Mevsimlik işçi çadırında göğsüne yorgun mermi isabet eden T.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, İ.D'yi (52) gözaltına aldı.
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