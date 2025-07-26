Fenerbahçe Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani ile stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için anlaştı. Anlaşmanın detayları belli olur olmaz kamuoyunun gündeminde Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli ve serveti yer aldı.

Fenerbahçe, dünya çapında ün kazanan yoğurt markası Chobani ile sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Fenerbahçe stadyum isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlenen markanın sahibi konuşuluyor. Peki, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli? İşte, Hamdi Ulukaya'nın serveti, hayatı ve biyografisine detaylar...

CHOBANİ'NİN SAHİBİ HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde 1972 yılında doğdu. ABD'de yoğurt sektöründe başarılara imza atan girişimci, Chobani markasının sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur.

2005 yılında New York’ta kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak başladığı kariyerinde bugün Chobani, ABD’nin en çok satılan süzme yoğurt markası olarak biliniyor.

Ulukaya’nın girişimcilik başarısı 2013’te Ernst & Young tarafından “Dünyada Yılın Girişimcisi” ödülünü almasıyla taçlandı.

Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Ulukaya, spor dünyasına da adım attı.

HAMDİ ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, Erzincan’ın İliç ilçesinde doğdu. Aslen Elazığlı Kürt kökenli bir aileye mensuptur.

Ailesi, Fırat Nehri kıyısında süt hayvancılığı ve peynir-yoğurt üretimiyle uğraşıyordu.

Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi alan Ulukaya, 1994’te ABD’ye taşındı ve burada iş hayatına atıldı.

HAMDİ ULUKAYA SERVETİ NE KADAR?

Forbes’un 2024 verilerine göre Hamdi Ulukaya’nın serveti 2,3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve 2025’te de bu rakamın korunduğu belirtiliyor.