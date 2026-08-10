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Ekonomi

Bilecik'te üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...

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Bilecik'te nektarin ve şeftali hasadı başladı. Dekardan ortalama 2,4 ton verim alınırken, ağaç başına verim ise 50 ila 60 kilo arasında değişiyor. Bilecik'te üretilen nektarinlerin tamamı yurt dışına gönderiliyor.

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Bilecik'te bu yıl 18 bin 804 dekar alanda 63 bin 489 ton şeftali ve nektari hasadı başladı. Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle birlikte ürün toplayan Vali Sözer, daha sonra bölgede faaliyet gösteren soğuk hava depolarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...
Başlık ResmiBilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...

DEKARDAN 2.4 TON VERİM

Sözer, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Bilecik genelinde şeftali üretimi 18 bin 804 dekar alanda 63 bin 489 tona ulaşırken, nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleşiyor. Üretimin önemli merkezlerinden Osmaneli'nde ise 17 bin 250 dekar alanda 42 bin 529 ton şeftali, 4 bin 200 dekar alanda ise 10 bin 625 ton nektarin üretiliyor. Verim çağındaki şeftali ve nektarin bahçelerinde dekardan ortalama 2 bin 400 kilogram ürün elde edilirken, ağaç başına verim 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor. Özellikle nektarin üretiminde ihracat öne çıkarken, Bilecik'te yetiştirilen nektarinin tamamı yurt dışı pazarlarına gönderiliyor" dedi.

Bilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...
Başlık ResmiBilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...

"DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINA ULAŞTIRIYORUZ"

Vali Sözer, "Bilecik, verimli toprakları ve zengin ürün çeşitliliğiyle önemli bir tarım şehridir. Burada ürettiğimiz ürünleri yalnızca ülkemizin farklı bölgelerine değil, dünyanın farklı noktalarına da ulaştırıyoruz. Özellikle şeftali ve nektarin üretimimiz, ilimizin tarımsal potansiyelini ortaya koyuyor. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması, ürünlerimizin değerini koruyarak pazara ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Bilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...
Başlık ResmiBilecikte üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor! Dünya peşinde...

Hasadın ardından Çerkeşli Köyü'nde bulunan soğuk hava depolarını gezen Vali Sözer, ürünlerin hasattan sonra muhafaza edilmesi ve pazara ulaştırılması süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Devlet destekleri ve özel sektör yatırımlarıyla güçlenen depolama altyapısının, bölgedeki tarımsal ürünlerin kalitesinin korunması ve ekonomik değerinin artırılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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