Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Görüşmede merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu yer aldı.

Geçtiğimiz gün, otomobiline yerleştirilen bomba sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün de 2009’da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle görüştü.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlunun ailesiyle görüştü

Gürlek, Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti. Bakanlıkta yapılan görüşmede, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu yer aldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlunun ailesiyle görüştü

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açılmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlunun ailesiyle görüştü

Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlunun ailesiyle görüştü

Soruşturmada, FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşılmıştı. Helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alınmıştı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlenmişti.

Radar kayıtlarında, söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği bu durumun radarın kapatılması ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirilmişti. FETÖ izine rastlanılan soruşturmada, darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın, kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edilmişti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlunun ailesiyle görüştü

UĞUR MUMCU'NUN AİLESİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bakan Gürlek, geçtiğimiz gün de otomobiline yerleştirilen bomba sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile görüşmüştü.

Gürlek, "Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek" demişti. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyası ile ilgili olarak "Burada tabi bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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