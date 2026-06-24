Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke’nin beğendiği Bamba Dieng'nin transferini bitirmek için bordo mavili yönetimin imza parası teklif edeceği belirtildi.

Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto’yu Zenit’e resmen göndermeye hazırlanan Trabzonspor yerine oyuncu bakıyordu. Daha önce gündeme gelen Bamba Dieng konusu yeniden alevlendi.

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İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK

Fransız ekiplerinden Lorient ile sözleşmesi sona eren ve Senegal ile Dünya Kupası’nda bulunan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 25 maçta 15 golle tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin beğendiği ve başka talipleri de olan golcü oyuncunun işini bitirmek için bordo mavili yönetimin imza parası da teklif edeceği belirtildi.

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