Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan Bamba Dieng hamlesi
Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke’nin beğendiği Bamba Dieng'nin transferini bitirmek için bordo mavili yönetimin imza parası teklif edeceği belirtildi.
Özetle DinleTrabzonspor'dan Bamba Dieng hamlesi
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Spor az önce
Trabzonspor, Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi sonrası Bamba Dieng'i gündemine aldı.
- Bamba Dieng'in sözleşmesi Fransız ekibi Lorient ile sona erdi.
- 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 25 maçta 15 gol kaydetti.
- Teknik Direktör Fatih Tekke, Bamba Dieng'i beğeniyor.
- Trabzonspor yönetimi, oyuncuyu kadrosuna katmak için imza parası teklif edecek.
- Bamba Dieng'in başka talipleri de bulunuyor.
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Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto’yu Zenit’e resmen göndermeye hazırlanan Trabzonspor yerine oyuncu bakıyordu. Daha önce gündeme gelen Bamba Dieng konusu yeniden alevlendi.
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İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
Fransız ekiplerinden Lorient ile sözleşmesi sona eren ve Senegal ile Dünya Kupası’nda bulunan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 25 maçta 15 golle tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin beğendiği ve başka talipleri de olan golcü oyuncunun işini bitirmek için bordo mavili yönetimin imza parası da teklif edeceği belirtildi.
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