Sanatçı Soner Arıca ile merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Altun Arıca (95), dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü! Altun Arıca gözyaşlarıyla defnedildi

Sanat, sinema ve spor dünyasına önemli isimler kazandıran köklü bir ailenin büyüğü olan Altun Arıca'nın vefatı, Fatsa'da ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Altun Arıca için Fatsa ilçesindeki Hazreti Hamza Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü! Altun Arıca gözyaşlarıyla defnedildi

YAKINLARI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Acılı günde sanatçı Soner Arıca ve aile fertleri taziyeleri kabul ederken, yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altun Arıca'nın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü! Altun Arıca gözyaşlarıyla defnedildi

Cenaze törenine Soner Arıca, aile yakınları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soner Arıca ve Kadir İnanır’ın acı günü! Altun Arıca gözyaşlarıyla defnedildi

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