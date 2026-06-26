Bu defa Ankara Valiliği hedef alındı! Sosyal medyada yayıldı, hepsi sahte çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Valiliğine ait olduğu öne sürülen belgelerin tamamen sahte olduğunu açıkladı. DMM, toplumsal huzuru hedef alan dezenformasyon girişimlerine karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.
- Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsızdır.
- Bu içerikler resmi format ve nitelikten uzaktır.
- Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
- Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemesi istendi.
- Doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya ve çeşitli haberleşme gruplarında, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar da kente giremeyecek
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak, sahte içeriklerden oluşmaktadır. Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemeli; doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlardan kaçınılmalıdır."