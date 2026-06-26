Usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnanır için başsağlığı mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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