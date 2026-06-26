SEZER DOĞRU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
Usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnanır için başsağlığı mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
- Mesajda Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet dilendi.
- Kadir İnanır'ın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Kadir İnanır hayatını kaybetti! Hastanede tedavi görüyordu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR