Meksikalı yayıncı canlı yayında yakaladı! Yanardağ bir anda patladı

Dinle Kaydet

Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Patlama, Acatenango Yanardağı’na tırmanırken Kick platformunda canlı yayın yapan Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas’ın kamerasına yansıdı.

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Zendejas, tırmanış sırasında Fuego Yanardağı’nın patladığı anları canlı yayında anbean kayıt altına aldı.

ŞU AN UYKUDA OLDUĞU BİLİNİYOR

Acatenango ve Fuego, ikiz yanardağlar olarak biliniyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Fuego’nun aksine Acatenango şu anda uykuda olan sakin bir yanardağ olarak biliniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası