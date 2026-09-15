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Meksikalı yayıncı canlı yayında yakaladı! Yanardağ bir anda patladı

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Meksikalı yayıncı canlı yayında yakaladı! Yanardağ bir anda patladı
Fotoğraf BaşlığıMeksikalı yayıncı canlı yayında yakaladı! Yanardağ bir anda patladı

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Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Patlama, Acatenango Yanardağı’na tırmanırken Kick platformunda canlı yayın yapan Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas’ın kamerasına yansıdı.

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Zendejas, tırmanış sırasında Fuego Yanardağı’nın patladığı anları canlı yayında anbean kayıt altına aldı.

ŞU AN UYKUDA OLDUĞU BİLİNİYOR

Acatenango ve Fuego, ikiz yanardağlar olarak biliniyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Fuego’nun aksine Acatenango şu anda uykuda olan sakin bir yanardağ olarak biliniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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