Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri zarar gördü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yumruk büyüklüğündeki dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.
Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'e bağlı Yakapınar ve Vayvayli Mahallesinde gece saatlerinde başlayan dolu yağışı, bölgedeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yumruk büyüklüğünde dolu taneleri oluştu. Vatandaşlar, etkili olan dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Dolu yağışının tarım arazilerinde oluşturduğu zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.
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