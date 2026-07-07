NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek sergi ve resepsiyonla Türkiye’nin yerli ve millî savunma gücü gözler önüne serilecek.

Ankara’daki NATO zirvesi, yalnızca liderler diplomasisine değil, aynı zamanda savunma sanayiinin en yeni ve en ileri teknolojilerinin sergilendiği dev bir vitrine sahne olacak. Zirve kapsamında düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu ve eş zamanlı sergi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) düzenlenecek resepsiyonda Türkiye’nin yerli ve millî savunma gücü gözler önüne serilecek.

EN YENİ SİSTEMLER TEK ÇATIDA

Kara, hava, deniz, uzay ve siber güvenlik alanlarında geliştirilen son teknoloji ürünlerin üç boyutlu olarak sergilendiği etkinlikte; insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine, zırhlı kara araçlarından elektronik harp çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Radar sistemleri, komuta kontrol teknolojileri, akıllı mühimmatlar, yeni nesil sensörler, yapay zekâ destekli uygulamalar, otonom sistemler ve dijital savaş teknolojileri de uluslararası katılımcıların incelemesine sunulacak. Katılımcılar, modern harekât ortamının ihtiyaçlarına göre geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerini yakından görme fırsatı bulurken, geleceğin güvenlik anlayışını şekillendirecek çözümler de ilk defa geniş kapsamlı biçimde sergilenecek.

TUSAŞ’TA RESEPSİYON

Forumun ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün ev sahipliğinde TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde özel bir resepsiyon düzenlenecek. NATO ve müttefik ülkelerden askerî ve sivil üst düzey yetkililerin yanı sıra uluslararası savunma sanayii şirketlerinin yöneticilerinin katılacağı programda, Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve millî platformlar ile savunma sistemleri tanıtılacak. Resepsiyon kapsamında millî hava platformlarının gerçekleştireceği gösteri uçuşlarıyla Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiindeki teknolojik kabiliyeti sahada da sergilenecek.

YENİ ORTAKLIKLAR KURULACAK

Sergi ve forum yalnızca ürün tanıtımlarının yapıldığı organizasyonlar olmayacak. NATO üyesi ülkelerin resmi heyetleri, askerî yetkililer, savunma şirketleri ve uluslararası yatırımcılar, ikili görüşmeler, teknik sunumlar ve sektör toplantıları kapsamında ortak üretim projeleri, teknoloji transferi ve AR-GE iş birlikleri değerlendirilecek. Organizasyonun, savunma sanayiinde uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine, bilgi paylaşımının hızlanmasına ve müttefi k ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

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