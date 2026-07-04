Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini öngören anlaşma resmiyet kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

23 Haziran 2026 tarihli ve 7586 sayılı kanun kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Mart 2022'de imzalanan Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması ve anlaşmaya ilişkin notaların onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının artırılması ile ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Düzenleme, savunma sanayiinde uzun vadeli iş birliğinin hukuki altyapısını da güçlendirecek.

SÜREÇ CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Resmi Gazete'de yer alan hükümlere göre kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulanmasına ilişkin süreç Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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