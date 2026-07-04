İhlas Haber Ajansı
Yeni Bakan Yardımcısı atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Ahmet Hamdi Atalay getirildi.
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Gündem 2 dk önce
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Ahmet Hamdi Atalay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi.
- Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
- Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atanırken, boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.
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