Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı.

Yeni Bakan Yardımcısı atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atanırken, boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

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