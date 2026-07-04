OECD İstanbul Merkezi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini içeren protokol, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesine dair protokol, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı.

10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 7581 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol geçtiğimiz yıl imzalanmıştı.

OECD İstanbul Merkezi için imzalar tamam: Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı

İSTANBUL KÖPRÜ OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törendeki konuşmasında şunları söylemişti:

"OECD'nin İstanbul'daki bu merkezi 2021'den itibaren bölge ülkelerine yönelik olarak başta iklim değişikliği ve ekonomik ilişkiler olmak üzere ticaret ve lojistik zincirlerinin devamı, ülkelerin korumacılığa karşı işbirliği ve dayanışma içine girmesi, küresel değer zincirlerinin devamının sağlanması gibi dünya ekonomisini ve dünya ticaretini ilgilendiren birçok alanda başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

OECD İstanbul Merkezi için imzalar tamam: Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı

Bu minvalde OECD'nin İstanbul merkezi OECD ile Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ile dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü görmektedir.

Bu merkezi OECD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomilerle diyaloğun geliştirilmesi ve OECD'nin çalışmalarından gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin de istifade etmesi açısından son derece faydalı buluyoruz ve katkıları değerli buluyoruz"

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