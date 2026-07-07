Ekibin, Rojin’in karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntüsünü çözmek için çalışma yürüteceği öğrenildi. Baba Nizamettin Kabaiş, “Adalet Bakanlığı gereken neyse yapıyor” dedi.

Rojin Kabaiş dosyasının aydınlatılması kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bir ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 400’ün üzerinde DNA incelemesi yapılırken, ekibin Rojin’in kameralara yansıyan ve karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntüsünü çözmek için çalışma yürüteceği öğrenildi.

Gazetemize konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmalardan umutlu olduklarını söyleyerek “Adalet Bakanlığı bize büyük bir umut verdi. Çalışmalar sürüyor. Kamera kaydının bilerek karartıldığını düşünüyorum. O kaydın çözülmesi soruşturma açısından çok önemli. Bu bir cinayet ve mutlaka aydınlatılacak. Gereği neyse yapılıyor. Adalet Bakanlığı dosya için bir cihaz gönderdi. Cihaz baz sinyallerini değerlendirecek, hangi güzergâhta, kimlerle sinyal verdiği tespit edilecek” dedi.

YURT YÖNETİMİNE SORUŞTURMA

Rektör ve yurdun güvenlik amirlerinden şüphelendiğini bir defa daha dile getiren Kabaiş, Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararının Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirterek, yurt ve üniversite yönetimi hakkında soruşturma başlatılması yolunun açıldığını ifade etti.

15 dakika sırrı çözecek! Rojin Kabaiş dosyası için ekip kuruldu

Öte yandan, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Olayın cinayet olduğu nettir. Kanaatimiz şudur: Rojin, telefonunun bulunduğu Bardakçı köyü sınırına çağrılmış. Kaçırıldıktan veya öldürüldükten sonra araçla Mollakasım Köyü yakınlarına götürülmüş, cesedi bir tekneye konularak Van Gölü’ne atılmış. Rojin’in cesedinin, bulunmasından birkaç gün önce göle atılmış olma ihtimali oldukça yüksek.

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