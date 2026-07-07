Gazze'de yeni dönem! Hamas yönetimi devrediyor
Hamas’ın Hükûmet Medya Ofisi Başkanı İsmail et-Thwabta, Gazze Şeridi’ndeki hükûmeti feshederek yönetimi, Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu açıkladı.
- Hamas Hükûmet Medya Ofisi Başkanı İsmail et-Thwabta, Gazze Şeridi'ndeki hükûmetin feshedileceğini ve bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli teknokrat komiteye yönetimi devretmeye hazır olduklarını açıkladı.
- Et-Thwabta, Gazze'nin İdaresi için Ulusal Komite'nin (NCAG) hızlı bir şekilde Gazze'ye girerek ulusal ve idari görev ve sorumluluklarını üstlenmesi için adımların hızlandırılmasını istedi.
- ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, Hamas'ın açıklamasına karşılık, değerlendirmelerinin Gazze halkının kritik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eylemlere dayanacağını belirtti.
- Barış Kurulu, Gazze'de yönetişim, güvenlik ve geçiş sürecinin ilerletilmesine ilişkin Yol Haritası'nda belirtilen gereklilikler doğrultusunda kararların kapsamlı olması gerektiğini ifade etti.
- Barış Kurulu, Gazze'nin İdaresi için Ulusal Komite'nin tam yönetim yetkisini üstlenebilmesini sağlamak üzere gerekli uygulama mekanizmaları da dahil olmak üzere Yol Haritası'na dair görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.
Gazze’de ateşkes süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken Hamas’tan dikkati çeken bir adım geldi. Hamas’ın Hükûmet Medya Ofisi Başkanı İsmail et-Thwabta, Gazze Şeridi’ndeki hükûmetin feshedileceğini açıkladı.
Et-Thwabta, Aksa Şehitleri Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında bölgeyi yönetmesi öngörülen Filistinli teknokrat komiteye yönetimi devretmeye hazır olduklarını söyledi. Arabuluculara ve uluslararası topluma seslenen İsmail et-Thwabta “Bütün ilgili taraflara, Gazze’nin İdaresi için Ulusal Komite’nin (NCAG) hızlı bir şekilde Gazze’ye girerek ulusal ve idari görev ve sorumluluklarını üstlenmesi için adımları derhal hızlandırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu, asil Filistin halkımızın direncini güçlendirmek ve yaralarını sarmak içindir” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, Hamas’ın açıklamalarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze’deki ‘Acil Durum Komitesinin feshedilmesine ilişkin yapılan açıklamayı not etmiş bulunuyoruz. Nihai değerlendirmemiz, Gazze halkının kritik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sözlere değil, eylemlere dayanacaktır. Kararlar, Gazze’de yönetişim, güvenlik ve geçiş sürecinin ilerletilmesine ilişkin Yol Haritası’nda belirtilen gereklilikler doğrultusunda kapsamlı olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Gazze’nin İdaresi için Ulusal Komite’nin tam yönetim yetkisini üstlenebilmesini sağlamak üzere gerekli uygulama mekanizmaları da dahil olmak üzere bu Yol Haritası’na dair görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Gerçek bir yetki devri, NCAG’nin kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız şekilde yerine getirmesini sağlamalı; buna kendisine tevdi edilen idari ve yönetsel kararları alma yetkisi de dâhildir” denildi.