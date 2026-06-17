Rojin Kabaiş’in babasından başsavcılığa dilekçe: Kampüsün etrafındaki döner kameralar incelensin
2 yıl önce Van’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in soruşturmasında yeni bir gelişme daha oldu. Baba Nizamettin Kabaiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na kampüsün etrafındaki döner kameraların incelenmesi için dilekçe verdi. Baba Kabaiş “27 Kasım 2024’te video çekmiştim. Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Kamera görüntülerinin çıkarılmasını talep ediyorum” dedi.
- Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kampüs çevresindeki döner kameraların incelenmesi için savcılığa dilekçe verdi.
- Baba Kabaiş, 2 yıldır kendi imkanlarıyla araştırma yaptığını ve telefonla çektiği videolarda fark ettiği 360 derece döner kameraların incelenmesini talep etti.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 410 kişinin DNA'sının alındığı soruşturmada, Bakan Gürlek yeni bir ekip kurularak telefonun incelenmesine yönelik çalışmanın başlatıldığını belirtti.
- Bakan Gürlek daha önce aile ve avukatlarıyla görüşerek, devlet olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etmişti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde sırra kadem basmış, 15 Ekim’de ise cansız bedeni gölde bulunmuştu. Rojin’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ederken, dosyada yeni bir gelişme oldu.
Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kampüsün etrafındaki döner kameraların incelenmesi için Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.
“DÖNER KAMERALARI FARK ETTİM”
Kabaiş yaptığı başvuruda, şu ifadelere yer verdi:
Rojin'e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkânlarımla araştırma yapıyorum. Kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim. Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Bu kameralara bakılıp bakılmadığı bilmiyorum. Kameraların yeniden araştırılmasını ve kamera görüntülerinin çıkarılmasını talep ediyorum.
“CESET ORTADA, İDDİALAR ORTADA”
Acılı baba Kabaiş, “Kızımın ölümün ikinci yılı yaklaşıyor. Ceset ortada, iddialar ortadadır. Van barosu, Adalet Bakanı kadar dosyaya ilgi göstermiyorlar” diyerek tepki gösterdi.
410 KİŞİNİN DNA'SI ALINMIŞTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada son olarak Rojin'in vücudundaki iki erkeğe ait DNA'nın kime ait olduğunun bulunması için yaklaşık 410 kişinin DNA'sı alınmıştı.
“YENİ BİR EKİP KURDUK”
Bakan Gürlek, son açıklamasında dosyadaki gelişmeleri şöyle anlatmıştı:
Rojin Kabaiş’in telefonu İspanya'ya gönderilmişti, şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
BAKAN GÜRLEK KABAİŞ AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Kısa süre önce Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek “Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz” mesajını vermişti.