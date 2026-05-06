Nisan enflasyonunda fiyatı en çok gerileyen ürün olan yumurtada “mayıs çukuru” etkisi başladı. Yaz mevsimi etkisiyle arzda artış ve talepte gerileme yaşanıyor. Kış aylarında 180 TL’ye kadar yükselen yumurtada koli fiyatı, mayıs başında 99 TL’ye geriledi. Böylece yumurta, ocak-şubat döneminde göre yaklaşık yarı yarıya ucuzladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre nisanda enflasyon %4,18 ile beklentileri aştı. Fiyatı en çok artanlar arasında gıda ürünleri de öne çıkarken; geçen ay yumurta fiyatlarında dikkat çeken gerileme yaşandı. Yumurta, TÜİK verilerine göre %-11,14 düşüşle nisanda fiyatı en çok gerileyen ürün oldu.

FİYATI YARI YARIYA GERİLEDİ

Ocak-şubat aylarında 1 koli yumurtanın fiyatı 180 TL’ye kadar yükselmişti. Mayısın ilk haftasında İstanbul’daki semt pazarlarında koli fiyatı 99 TL’ye kadar geriledi. Böylece kış aylarında 6 TL olan yumurta fiyatı, mayısta 3 TL sınırına kadar gerilemiş oldu.

Fiyatı yarı yarıya geriledi! Yumurta ‘mayıs çukuru’na düştü!

“MAYIS ÇUKURU” ETKİSİ

Üreticiler yumurta piyasasında “Mayıs Çukuru" olarak bilinen durumun yaşandığını belirterek, “Tavukçuluk sektöründe mayıs ayı ile birlikte yumurta üretimi de artmaya başlar. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte tavukların yumurta verimi de yükselir. Şu anda da arzda önemli bir artış yaşanıyor” diye konuşuyor.

TALEP DE AZALIYOR

Öte yandan yaz aylarına doğru domates, salatalık, biber gibi sebzelerin kahvaltı sofralarına girmeye başladığını belirten üreticiler “Arzdaki artışa karşılık yumurtada talebin de gerilediği bir dönem başladı. Protein tüketimine sıcaklarda az ihtiyaç duyuluyor. Okullar da kapanma dönemine yaklaştığı için yumurtaya olan talepte mevsimsel bir gerileme Öne çıkıyor” diye konuşuyor.

Fiyatı yarı yarıya geriledi! Yumurta ‘mayıs çukuru’na düştü!

ÜRETİM ARTTI

Üreticiler için sıcaklıkların artmasıyla birlikte yumurtanın raf ömrünün de kısaldığı ifade edilirken, sıcak havada saklama koşullarının zorluğu da üreticileri ürünü hemen elden çıkarmak için fiyat kırmaya yönlendiriyor.

Üretici Birlikleri, bu dönemde stok yönetiminin önemli olduğunu vurguluyor. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; geçen yılın şubat ayında 1,55 milyar adet olan yumurta üretimi, bu yılın aynı ayında 1,82 milyar adede yükseldi.

İHRACAT KOTASI RAHATLATTI

Bu yıl ihracat kotasının artması ise “arz fazlasını azaltarak” üreticiye destek oluyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, ihracat kotasının 5 bin tona çıkarılmasıyla üreticinin nefes aldığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası