Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, hakkında gündeme gelen şiddet ve ihanet iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Sarıoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yargı yoluna başvurduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu ile ilgili ortaya atılan aldatma iddiaları çok konuşulmuştu. Ancak Yağmur Sarıoğlu, söz konusu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, “Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

LARA ASLAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Öte yandan Sabri Sarıoğlu, bu kez de Lara Aslan isimli bir kişinin ortaya attığı iddialarla yeniden gündeme geldi. Aslan, eski kız arkadaşı olduğunu söyleyerek Sabri Sarıoğlu hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu.

“HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM” İDDİASI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aslan, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” ifadelerini kullanarak sağlıkla ilgili ciddi iddialar ortaya attı. Ayrıca, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış" sözleriyle de farklı suçlamalar dile getirdi.

Yağmur Aslan

“30 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU VAR”

Aslan, ekonomik anlamda da zarara uğradığını öne sürerek, “4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var" ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ OLMALI”

Açıklamalarında, sadece kendisinin değil Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da süreçten etkilendiğini iddia eden Aslan, “Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Sabri - Yağmur Sarıoğlu

SABRİ SARIOĞLU: YALAN VE İFTİRA

Söz konusu iddialar sosyal medyada da yankı uyandırırken, Sabri Sarıoğlu Habertürk’e yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

