Eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan cephesinde sular durulmuyor. Eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan’ın eşi Katre Turan arasında bir süredir konuşulan soğukluk, bu kez aileyi ikiye böldü iddialarıyla gündemde. Son olarak Arda Turan’ın kardeşiyle ilgili yaptığı o hamle, “aile bağları tamamen koptu” söylentilerini alevlendirdi.

Turan ailesinde kriz büyüyor… Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arda Turan ile kardeşi Okan Turan’ın arasının açıldığı iddiası, sosyal medyadaki dikkat çeken bir detayla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre iki kardeş, birbirlerini takipten çıkararak adeta rest çekti.

“ELTİLERİN SAVAŞI” YENİDEN Mİ BAŞLADI? Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında daha önce bir YouTube programında yaşandığı öne sürülen gerginlik, uzun süre “eltilerin savaşı” olarak anılmıştı. Bir ara buzların eridiği ve yeniden takipleşmenin başladığı konuşulurken, şimdi kardeşlerin de birbirini silmesi “kriz büyüdü” yorumlarını beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ ÇOK KONUŞULDU Arda ve Okan Turan’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması çok konuşuldu. Bu hamle, “aile içi iletişim tamamen koptu mu?” sorusunu gündeme getirdi. Geçmişte yaşanan inişli çıkışlı süreçler de yeniden hatırlandı.

YEĞENİ İÇİN BÜYÜK JEST YAPMIŞTI Öte yandan Turan ailesi kısa süre önce büyük bir sevinç yaşamıştı. Okan Turan ile Katre Turan çifti, 2022 yılında dünyaevine girmiş, ardından bebek müjdesiyle sevenlerini sevindirmişti. Gözlerden uzak bir hamilelik süreci geçiren çift, kızları Ayşe Elisa’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Amca olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan’ın yeğeni için açılan hesaba tam 500 gram altın ve 3 milyon TL yatırdığı öne sürüldü.

