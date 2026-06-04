İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'ın telefonundaki tespitler sonrasında 4 CHP’li isim hakkındaki soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı verilerek Ankara’ya gönderdi. Bu isimler arasında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki ‘mutlak buldan’ kararının etkileri sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHP’li isimlerin dosyası Ankara’da! Aralarında Özgür Özel, Veli Ağbaba da var

"YETKİSİZLİK KARARI"

Burak Doğan’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Özkan Yalım'ın telefonundaki tespitler ve şüphelilerin beyanları neticesinde; Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı verilerek Ankara’ya gönderildi.

Veli Ağbaba

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ANTALYA ADAYLIĞI RÜŞVET İDDİASI

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, söz konusu iddialar kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının tefrik edildiği, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edilmişti.

Ayrıca CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada da benzer şekilde yetkisizlik kararı verildiği bildirilmişti. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla yürütülen dosyada da yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği açıklanmıştı.

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