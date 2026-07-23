Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol alınsa da bazı noktalarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 20 saatten fazla süren yangında can kaybı yaşanmazken, 4 bungalov ev ile bazı yapılar zarar gördü. Tahliye edilen mahallelerdeki önlemler sürdürülerek yangına müdahale havadan ve karardan devam ediyor. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmış, alevler Göcek ve İnlice Mahallelerine kadar ulaşmıştı. İnlice Mahallesi tedbir amacı tahliye edilmişti.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere gün boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilmiş, söndürme çalışmaları gece boyunca da devam etmişti. Bölgede 417 personel, 126 arazöz, dozer ve iş makinesiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. Orman Genel Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

ORMAN DIŞINDA BAŞLAMIŞ

Öte yandan gece yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman dışı alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradığını açıklamıştı.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

Alevlerin yayılması üzerine AFAD koordinesinde bir kriz merkezi oluşturduklarını belirten Akbıyık, tüm kurumlar, özel sektör ve vatandaşlarla yangına müdahalenin yapıldığını dile getirmişti.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

"CAN KAYBI YOK"

Yangına müdahale için birçok ilden destek ekip geldiğini belirten Akbıyık, şunları söylemişti:

Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Sabaha kadar tüm birimlerimiz mücadeleye devam edecek. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, sağlık teşkilatımız, MUSKİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri. Toplamda 126 araç ve iş makinesi müdahale ediyor. Hava aydınlıkken 5 uçak, 14 helikopterle müdahale yapıldı. Karadan 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 hızlı müdahale aracı, 17 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot, 1 mobil baz istasyonu ile müdahalemiz devam ediyor.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

Vali Akbıyık “Vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin can güvenliğini korumak amacıyla eldeki tüm imkanları kullandık. Allah'a şükür can kaybımız yok" demişti.

Tedbir amacıyla tahliye edilen İnlice Mahallesi’nde jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürürken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov ev ile bazı yapılar yangında zarar gördü.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları için Türkiye'nin dört bir yanından orman işçileri Fethiye'ye koştu. Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar ve birçok ilden gelen ekipler, tek bir amaç için omuz omuza vererek ormanı kurtarmaya çalıştı.

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü mü? Can kaybı var mı? 20 saatlik mücadelede son durum! Enerji büyük ölçüde düştü

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