Türkiye’nin yüreğini sızlatan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin davanın duruşma tarihi belli oldu. Dava 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Mahkeme saldırgan İsa Aras Mersinli'nin geçmişte psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılması yönünde karar verdi.

15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın duruşma tarihi netleşti.

İLK DURUŞMA 4 EYLÜL'DE

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptına göre, dava dosyasının ilk duruşması 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da görülecek. Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, her iki sanığın da duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili cezaevlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.

İlk duruşma tarihi belli oldu! Kahramanmaraş’ta okulda dehşet saçan İsa Aras Mersinlinin tedavi geçmişi araştırılacak

TEDAVİ GEÇMİŞİ ARAŞTIRILACAK

Ayrıca saldırgan İsa Aras Mersinli'nin geçmişte psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılması yönünde karar da yer aldı. Mahkeme, bazı tanıklar hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasını hükmetti.

İsa Aras Mersinli

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Öte yandan silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame birkaç gün önce Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame düzenlendiği ifade edilmişti.

İlk duruşma tarihi belli oldu! Kahramanmaraş’ta okulda dehşet saçan İsa Aras Mersinlinin tedavi geçmişi araştırılacak

KATLİAM PLANI ORTAYA ÇIKTI

İddianamedeki bilgiye göre; saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarından elde edilen verilere göre Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na saldırı düzenleyeceğini çok önceden planladığı, saldırının öncesinde anne, babası ve büyükannesini öldürmeyi planladığını içeren dijital bir belge bulunmuştu.

İsa Aras Mersinli, belgede anne ve babasını nasıl öldüreceğini ise şöyle anlatmıştı:

"Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz. Beni çileden çıkardınız, işte intikamım böyle gerçekleşecek. Bunun için biraz hazırlık yaptım ve gizlice 10 litre çamaşır suyu stokladım. Yapacağım şeyi yapmadan önceki gece, herkes uyurken o çamaşır suyunu alacağım, önce ablam uyurken onun odasını kilitleyeceğim, sonra ebeveynimin odasına girip onları büyük bir mutfak bıçağıyla bıçaklayacağım. Annemin ve babamın yaralarına litrelerce çamaşır suyu dökeceğim, daha sonra oturma odasına gidip büyükannemi boğacağım. Daha sonra geri zekalı amcamı dövmek kolay olacak, gerekirse onu yumruklayabilir veya en kötü ihtimalle yakabilirim. Tüm bunlar sırasında ablamın yaşayıp yaşamaması konusunda hala karar veremedim çünkü onu seviyorum.

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