Merkez Bankası, mart, nisan ve haziranın ardından temmuzda da faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Bu gelişme sonrası "Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme geldi. Merkez'in karar metninde konuyla ilgili önemli bir detay yer aldı. İşte detaylar...

Merkez Bankası 2026'nın 5. faiz kararını bugün açıkladı. Temmuz ayında da sürpriz yapmayan Merkez, faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Böylece son 4 toplantıda faizde bir değişiklik yapılmamış oldu.

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MERKEZ BANKASI 'ENFLASYONU' İŞARET ETTİ

Temmuz ayı faiz kararı sonrası akıllara "Faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusu geldi. Merkez'in faiz kararına ilişkin duyurduğu metinde konuyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Merkez, indirim için 'enflasyonu' işaret etti.

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FAİZ İNDİRİMİ İÇİN...

Merkez Bankası'nın karar metninde "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır." ifadeleri yer aldı.

Buna göre Merkez Bankası enflasyonda beklenen iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasına devam edecek. Merkez, enflasyon hedeflerine yaklaşılması durumunda ise faizde beklenen indirimi yapacak.

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ENFLASYON HEDEFLERİ

2026 ve 2028 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefleri açıklanmıştı. OVP'de 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltilirken, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 enflasyon hedefleri açıklandı.

Merkez Bankası'nın mayıs ayında açıkladığı 2026'nın 2. Enflasyon Raporu'nda ise 2026 ara hedef yüzde 16'dan 24'e çıktı. 2027 ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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