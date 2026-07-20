Beşiktaş’ın 34 yaşındaki Muhammed Salah tercihinin sebebi... Hem ihtiyaç hem reklam hem de taraftarın gönlünü alma hikâyesi! 10 milyon avro üzerinde yıllık ücret alacak Mısırlı yıldız daha resmî imzayı atmadan camiada havayı değiştirdi.

Kartal yüksek uçmaya devam ediyor! Arsenal’den alınan Leandro Trossard transferiyle ses getiren Beşiktaş yönetimi asıl bombayı Muhammed Salah ile patlatmak üzere. Tarafların prensipte anlaşma sağlaması bile siyah beyazlılarda bayram havası yaşattı. Peki neden Salah? Soru çok... 34 yaşındaki bir oyuncu alınır mı? Yıllık 10 milyon avro üzerinde rakam verilir mi? Beşiktaş’ın son durak olmadığını belirten Başkan Serdal Adalı neden böyle bir transfer işine girdi? Cevapları her şeyi anlatıyor. Çünkü Salah olayı bir transferden daha fazlası.

SAĞLI SOLLU HÜCUM!

Dünyaca ünlü ismin kariyeri ve kalitesi tartışılmaz. Yaşı ilerlemiş olsa da Türkiye Ligi için fizik olarak yeterli bir Salah takıma çok şey katabilir. Ayrıca reklam ve marka değerinin yanı sıra taraftarın üzerindeki ölü toprağı atılabilir ve yeni sezona daha umutlu bakma sağlanabilir. Şu anda bile Beşiktaş taraftarını büyük bir heyecan sarmış durumda. Sağa Salah sola Trossard’lı bir Kartal’ın hücum gücü şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Başkan Serdal Adalı’nın da Beşiktaş ve Salah adının aynı cümle içerisinde geçmesinden memnun olacak gibi.

Salah

SERDAL ADALI’DAN MENAJER TEPKİSİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah konusunda “Hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Basında ‘Transfer bitti’ haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu %35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah’ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz” dedi.

2030 İÇİN BEŞİKTAŞ

Mısır basınına göre Muhammed Salah’ın Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere rağmen Beşiktaş’ı istemesinin sebebi 2030 Dünya Kupası’na da hazır olacağı bir takımda ve ligde oynamak. Ayrıca yıldız ismin Bodrum’a da

yatırım yapması da Türkiye tercihinde önemli bir etken olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası