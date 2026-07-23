Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa eden Tugay'ın bu ziyareti dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün makamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

"İZMİR'İN İHTİYAÇLARINI KONUŞTUK"

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetti: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Murat Kurum

TUGAY: YAPICI YAKLAŞIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Tugay da yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN PARTİSİNE KATILMAYACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden Tugay'ın, Bakan Kurum'u ziyaret etmesi dikkat çekti. CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in partinin ağır toplarından ilgi görmediği iddia edilmişti. Tugay'ın da yeni partiye geçmeyi istemediği, yoluna bağımsız devam etmek istediği öne sürülmüştü.

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