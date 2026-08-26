Fenerbahçe Lyon'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için play-off turunun rövanşında Olimpik Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmanın eşitlikle tamamlanması nedeniyle Fransa'da alınacak sonuç sarı-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna nasıl devam edeceğini belirleyecek. Fenerbahçe'nin galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet halinde karşılaşacağı senaryolar maç öncesinde öne çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki eşleşme Fransa'da tamamlanacak. Kadıköy'deki ilk maçta Lyon, Openda ile öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarının başında Greenwood'un golüyle skoru 1-1'e getirmiş ve tur hesabını rövanşa bırakmıştı. Groupama Stadı'nda oynanacak ikinci maç öncesinde sarı-lacivertlilerin doğrudan tur atlaması, uzatmaya gitmesi veya Avrupa Ligi'ne geçmesi farklı sonuçlara bağlı

FENERBAHÇE LYON'A YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu eleme formatına göre Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar doğrudan Avrupa Ligi lig aşamasına geçiyor. Dolayısıyla sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki sezonu sona ermeyecek.

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki rövanşın 90 dakikası beraberlikle biterse maç uzatmalara gidecek. İlk karşılaşma 1-1 sona erdiği için rövanştaki 0-0, 1-1, 2-2 veya diğer beraberlik skorlarının tamamında toplam skor eşit kalacak. 30 dakikalık uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe Lyona yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçenin tur ihtimalleri

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin 90 dakika içinde tur atlaması için Olimpik Lyon'u herhangi bir skorla yenmesi gerekiyor. İlk karşılaşmanın 1-1 tamamlanması nedeniyle sarı-lacivertlilerin Fransa'da elde edeceği tek farklı veya daha farklı her galibiyet, toplam skorda üstünlüğü getirerek Fenerbahçe'yi doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıyacak.

Fenerbahçe'nin kazanamaması ise her durumda doğrudan elendiği anlamına gelmiyor. Rövanşın normal süresi beraberlikle biterse uzatmalara geçilecek ve sarı-lacivertliler burada üstünlük sağlaması halinde yine tur atlayacak. Uzatmaların da beraberlikle sona ermesi durumunda Fenerbahçe seri penaltı atışlarında Lyon'u geçerse Şampiyonlar Ligi biletini alacak.

Fenerbahçe Lyona yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçenin tur ihtimalleri

Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri şöyle:

Fenerbahçe kazanırsa: Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir. Maç 90 dakikada berabere biterse: Uzatmalara gidilir.

Uzatmalara gidilir. Uzatmalarda Fenerbahçe üstünlük sağlarsa: Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir. Uzatmalar da eşit biterse: Seri penaltı atışlarına geçilir.

Seri penaltı atışlarına geçilir. Fenerbahçe kaybederse: Şampiyonlar Ligi'nden elenir ve UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına geçer.

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