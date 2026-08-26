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Ekonomi

TMO'dan fındık üreticilerine uyarı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak

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TMO'dan fındık üreticilerine uyarı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını söyledi. Güldal, "Bu yıl tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz. TMO'nun 31 Aralık tarihine kadar alım görevi var" dedi.

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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını söyledi.

Güldal, Altınordu ilçesinde fındık alımının devam ettiği depoda incelemelerde bulunan Vali Muammer Erol ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'e faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

TMO'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15'inci kez fındık alımında görevlendirildiğini belirten Güldal, 2017'den itibaren de üst üste 10 yıl kesintisiz görevlendirildiklerini anlattı.

Güldal, bu süreçte fındık üreticisine, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade ederek, "Verilen görevi, kurumsal olarak yerine getirmeye hakkıyla gayret ettik. Çok şükür bu süreklilik devam ediyor." dedi.

Geçen sezon kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımsal ürünlerin rekoltesinin düştüğünü, bu sene ise ülke genelinde birçok üründe bereketli bir sezon yaşandığını vurgulayan Güldal, "Bu fındıkta da böyle. TMO'nun ana görevlerinin başında hububat ve bakliyat gelir. O ürünlerde hasat dönemini bitirmek üzereyiz. Çok bereketli ve yüksek verimli bir sezon geçirdik, çok yüksek alımlar yaptık." diye konuştu.

TMO'dan fındık uyarısı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak
Başlık ResmiTMO'dan fındık uyarısı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak

Güldal, fındık alımına 24 Ağustos'ta başladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Randevularımızı bir hafta önceden açmıştık. Üreticilerimiz randevu sistemini de öğrendiler. TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun günlere randevu alarak ürünlerini getirmeye başladılar. İlk günlerde kurutmadan dolayı daha az ürün arzı oluyor ama ilerleyen günlerde bu miktar artacaktır. Hazırlığımızı yaptık, son üretici ürününü getirene kadar alıma devam edeceğiz."

Alım kriterlerinin daha önceden ilan edildiğini belirten Güldal, "TMO'nun eksperleri fındık alımında son derece yetkinler. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Bu anlamda bir eksik ya da problemimiz yok." dedi.

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ÜRETİCİLERE 'KARIŞTIRMAYIN' UYARISI

Güldal, üreticilerden, geçen yılın fındığını, bu yılın mahsulüne karıştırmamalarını isteyerek, "Çünkü geri dönme durumu söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır." diye konuştu.

TMO'dan fındık uyarısı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak
Başlık ResmiTMO'dan fındık uyarısı: Bu yıl kesinlikle alınmayacak

FINDIK ÜRÜN BEDEL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ahmet Güldal, ürün bedeli ödemelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu yıl tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz. TMO'nun 31 Aralık tarihine kadar alım görevi var. Bize gelecek tüm ürünleri almak için depo, finans ve personel hazırlıklarını yapmış durumundayız. İnşallah 2026 yılı fındıkta başladığı gibi verimli ve bereketli bir sezon olarak geçer."

Milletvekili Şanlıtürk de üreticilere TMO'yu tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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