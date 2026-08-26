Lyon - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

F.Bahçe, 17 yıllık Devler Ligi özlemini dindirmeye bir maç uzaklıkta. Fransız rakibi Lyon ile Kadıköy’de 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, rövanşı kazanıp yıllar sonra adını UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yazdırmak istiyor… Zorlu müsabaka öncesinde takımların muhtemel kadroları netleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1’in rövanşında bu gece Fransa’nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 22.00’de başlayacak. Müsabakayı İtalyan Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yazdıracak. Ev sahibi ekibin galip gelmesi hâlinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması hâlinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı

DEV GELİR BEKLİYOR

En son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Fenerbahçe, Olimpik Lyon’u eleyerek 17 yıllık hasretini dindirmek istiyor. Geçen yıl Devler Ligi’nin kapısına gelen sarı lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Benfica’ya elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe için hem büyük bir sportif başarı hem prestij hem de para anlamına geliyor. Kanarya eğer Devler Ligi’ne adını yazdırırsa ön elemelerde şu ana kadar kazandığı 4,3 milyon avroya 18,62 milyon avro daha eklemiş olacak. Fenerbahçe’nin kazanacağı gelir, lig aşamasında 40 milyon avroya kadar çıkabilecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Niles, Morton, Tessmann, Fofana, Tolisso, Nuamah, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Nene, Greenwood, Talisca

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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