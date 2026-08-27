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Spor

Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı...

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Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı...

Trendyol Süper Lig’de 3'ncü hafta heyecanı, 28 Ağusto Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.

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Trendyol Süper Lig’de 3'üncü hafta heyecanı; yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Beşiktaş-Çorum FK maçları ile sona erecek.

Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı şöyle:

28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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