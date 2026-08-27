Üyeliği iptal edilmek istenen müşteri terör estirdi! Kadın işletmeciye böyle saldırdı

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir spor salonu işletmecisi olan 33 yaşındaki Aylin Demirtaş, diğer üyelerin şikayetleri üzerine üyeliğini iptal etmek istediği K.T. isimli müşterisinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, tartıştığı genç kadının aniden üzerine yürüyüp boğazını sıkarak nefessiz bırakan saldırgan şahıs gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; yaşadığı dehşet anlarını anlatan Demirtaş, şahsın olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi salona girip spor yapmakta ısrar ettiğini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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