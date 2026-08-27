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Spor

Türkiye Kupası 1'inci eleme turu eşleşmeleri belli oldu

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Türkiye Kupası 1'inci eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 40 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1'inci eleme turunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekim törenine; TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF yöneticileri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

65'İNCİ DEFA DÜZENLENİYOR

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, bu yıl 65'nci defa düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm kulüplere başarılar diledi. Şahin, "Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden 20 takımımızın da yer alacağı 1'inci eleme turu ile kupa heyecanını başlatıyoruz. Kura çekiminin kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Kupası 1'inci eleme turu müsabakaları, 15-16-17 Eylül'de oynanacak.
Başlık ResmiTürkiye Kupası 1'inci eleme turu müsabakaları, 15-16-17 Eylül'de oynanacak.

Açılış konuşmasının ardından TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu tarafından teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra gerçekleştirilen kura çekimiyle 1'nci eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi töreni, eşleşmelerin belirlenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Başlık ResmiTürkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi töreni, eşleşmelerin belirlenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BİRİNCİ TURDA 40 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve TFF 3'üncü Lig'den 20'şer olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turuna yükselecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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