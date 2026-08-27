Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kazakistan lideri Tokayev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleştirilen Kurultay seçimleri dolayısıyla Tokayev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından paylaşılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gündem maddeleri ele alındı.

ERDOĞAN'DAN TOKAYEV'E SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 23 Ağustos’ta Kazakistan’da yapılan Kurultay seçimleri sebebiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e tebriklerini iletti.

Erdoğan, seçimlere katılım oranının yüksek olmasının Kazakistan’da yapılan reformlara yönelik kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ MASADAYDI

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde atılabilecek adımlar da görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Kazakistan ile ikili ilişkileri daha da geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Türkiye ile Kazakistan arasında başta siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği biliniyor.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.





| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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