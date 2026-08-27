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Ekonomi

Samsung Galaxy S26 FE'nin satışa çıkacağı tarih belli oldu

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Samsung Galaxy S26 FE'nin satışa çıkacağı tarih belli oldu
Fotoğraf Başlığı Samsung Galaxy S26 FEnin satışa çıkacağı tarih belli oldu

Samsung Electronics, Galaxy S26 ailesinin yeni üyesi Galaxy S26 FE'yi 4 Eylül'den itibaren belirli pazarlarda satışa sunacak.

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Samsung'un açıklamaya göre, One UI 9 ile piyasaya sürülen Galaxy S26 serisinin ilk modeli olan Galaxy S26 FE, geliştirilmiş kamera özelliklerini Galaxy AI yetenekleriyle bir araya getiriyor.

İnce ve hafif tasarıma sahip cihazın üçlü arka kamera sistemi, geliştirilmiş görüntü işleme özellikleriyle destekleniyor. Daha önce yeni Galaxy katlanabilir modellerinde kullanıma sunulan "My FanCam" özelliği de Galaxy S26 FE'de yer alıyor.

Seçilen kişiyi otomatik takip ederek görüntünün merkezinde tutan özellik, sahne hareket ettiğinde videoyu yeniden kadrajlıyor. Yatay Kilitli "Super Steady" özelliği ise hareket halinde yapılan video çekimlerinde daha akıcı ve net görüntüler elde edilmesini amaçlıyor.

Galaxy S26 FE, 3 kat optik yakınlaştırma özelliğinin yanı sıra 12 megapiksel ön kamerayla geliyor. "Nightography" özelliği düşük ışık koşullarındaki çekimleri desteklerken, "Photo Assist" doğal dil komutlarıyla fotoğrafların düzenlenmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar Photo Assist aracılığıyla görüntülere yeni öğeler ekleyebiliyor, eksik bölümleri tamamlayabiliyor ve yapılan düzenlemeleri adım adım inceleyerek değiştirebiliyor veya geri alabiliyor. Gemini Omni desteği de Galeri'deki fotoğraf ve videolardan video klipler oluşturulmasını ve bunların düzenlenmesini sağlıyor.

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ONE UI 9 İLE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ GENİŞLETİLDİ

Galaxy S26 FE'de sunulan One UI 9, günlük kullanımda bağlama göre çalışan Galaxy AI özelliklerini içeriyor.

İlk kez Galaxy S25 serisiyle tanıtılan "Now Brief", özelleştirilebilir özet kartlarıyla kullanıcıların hava durumu ve zindelik bilgileri gibi içeriklere erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar komut vererek kendi kartlarını da oluşturabiliyor.

"Now Nudge" ise belirli üçüncü taraf uygulamalarını ve bildirimlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Gemini desteği sayesinde cihazda tek komutla çok adımlı görevlerin otomatikleştirilmesi de mümkün hale geliyor. "Circle to Search with Google" özelliği de bir görseldeki birden fazla öğenin aynı anda aranmasına imkan veriyor.

Cihaz, 45 vatlık adaptör kullanıldığında yaklaşık 30 dakikada yüzde 69'a kadar şarj edilebiliyor. Telefonda 6,7 inç boyutunda, 120 hertze kadar yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor.

Geliştirilen Smart Switch uygulamasıyla Android veya iOS cihazlardan Galaxy S26 FE'ye QR kod üzerinden kablosuz veri aktarımı yapılabiliyor. Şifreler, erişim anahtarları, arama geçmişi, erişilebilirlik ayarları ve eSIM bilgileri aktarılabilen veriler arasında yer alıyor.

Yeni model, 7 nesle kadar işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Samsung Care+ hizmeti de cihaz için koruma ve bakım seçenekleri sunacak.

Galaxy S26 FE kullanıcıları ayrıca Google AI Pro'nun 6 aylık ücretsiz deneme sürümünden ve 5 terabayt bulut depolama alanından yararlanabilecek.

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GALAXY S26 FE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galaxy S26 FE, 4 Eylül'den itibaren belirli pazarlarda yaban mersini, grafit gri ve su yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, Galaxy S26 FE'nin Galaxy S serisinin öne çıkan özellikleri dikkate alınarak tasarlandığını belirtti.

Kim, cihazın kullanıcıların günlük yaşamında önem verdiği alanlara odaklandığını vurgulayarak, "Galaxy'nin çok sevilen kamera ve yapay zeka deneyimleriyle donatılan ve en yeni One UI 9 ile desteklenen Galaxy S26 FE, kendileri için nelerin önemli olduğunu bilen kullanıcılar için ideal bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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