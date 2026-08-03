MHP lideri Devlet Bahçeli televizyon programları ve LGBT gibi akımların Türk aile yapısını tehdit ettiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin nüfus projeksiyonunun alarm verdiğini söyleyerek "Çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyleyerek televizyon programlarının, sosyal medya mecralarının ve LGBT gibi akımların Türk aile yapısını kötü etkilediğini belirtti.

Bahçeli "Aile bir milletin var oluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, azalan doğum oranları ile alakalı da şunları söyledi:

"NÜFUS PROJEKSİYONLARI CİDDİ ALARM VERMEKTEDİR"

"Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer husus da geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer."

MHP lideri Devlet Bahçeli

Gençlerin günümüz dünyasındaki değişimlere uyum sağlarken, geleneklerine bağlı kalması olması gerektiğini de söyleyen Bahçeli, "Kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir." dedi.

MHP lideri, "Çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz." ifadesini de kullandı.

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