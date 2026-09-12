ABD'nin GKRY kararına Türkiye'den sert tepki! "Güveni daha da aşındıracak"

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzatmasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Ada'daki taraflar arasındaki güveni daha da zedeleyebileceği uyarısında bulunurken, Kıbrıs Türk halkının hak ve güvenliğinin korunmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl daha uzatılmasına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, kararın Ada'daki taraflar arasındaki güveni daha da aşındırabileceğine dikkat çekti.

"GÜVENİ DAHA DA AŞINDIRACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetlerinin bölgesel istikrara zarar verdiği vurgulandı. Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Rum tarafının, Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada’daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak; KKTC’nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir."

KKTC'DEN DE TEPKİ

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan da karara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ABD yönetiminin aldığı karardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi ve "Ada’daki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede ve özellikle Orta Doğu’da ciddi çatışmaların ve hassas gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkat çekilerek, "Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ile huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Uluslararası aktörlere de çağrıda bulunulan açıklamada, "İlgili tüm uluslararası aktörleri Doğu Akdeniz’in barış ve istikrarına katkı koymaya ve Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğini gözeterek, adil ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılacak"

Açıklamada, KKTC’nin Türkiye ile iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz iş birliği ve dayanışma içerisinde, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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