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Spor

Hull City'de Sergej Jakirovic'in milli ara endişesi

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Hull City'de Sergej Jakirovic'in milli ara endişesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, iyi mücadele ettiklerini ve ilk 4 haftadaki 7-8 puan hedefine ulaştıklarını söyledi.

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Bosna Hersekli teknik adam, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Chelsea maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

"BU SEVİYEDE SİZİ ANINDA CEZALANDIRIRLAR"

Stamford Bridge Stadı'ndan 1 puanla ayrıldığı için mutlu olduğunu belirten Jakirovic, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim. İlk gol hakkında konuşmak gerekirse Chelsea'nin ileride dört oyuncu bırakacağını biliyorduk. Bu yüzden orada her şeyi organize ettik, oyuncuları eşleştirdik. Sadece topa vuramayacak durumda olduğumuzu bilmiyordum. Dünkü antrenmanda bunu çalışmıştık. Bu seviyede sizi anında cezalandırırlar." diye konuştu.

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"MARTINEZ BİRKAÇ HARİKA TOP ÇIKARDI"

Takımın geriye düşmesine karşın ortaya koyduğu mantaliteyi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Oynamaya devam ettik. İkili mücadeleleri kazanmaya, ikinci topları almaya başladık. Tabii ki onların savunmasındaki bu hatayı değerlendirdik. Ve elbette, ikinci yarıda daha fazla yükleneceklerini, daha fazla risk alacaklarını biliyorduk. McBurnie ile harika bir fırsatı değerlendiremedik. Martinez'in bugün birkaç harika top çıkardığını söyleyebilirim. Özellikle biz 2-1 öndeyken, belki 3-1 olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Chelsea - Hull City
Başlık ResmiChelsea - Hull City

"HARİKA BİR OYUNCU"

Jakirovic, bugün 2 gol atan Cezayirli futbolcu Muhammed Belloumi ile ilgili soruya, "Bence harika bir oyuncu. Bu seviyede oynayabileceğini, fark oluşturabileceğini zaten gösterdi. Sadece bugüne kadar son vuruş eksikliği vardı ve bugün çok güzel iki gol attı. Bazı sakatlıklar yaşadı. Ve şimdi Premier Lig'in bir parçası olduğunu ve fark oluşturabileceğini gösteriyor." yanıtını verdi.

Girdiği ikili mücadelede başına darbe alan Nobel Mendy'nin durumuyan dair Jakirovic, "Beyin sarsıntısı olduğunu düşünüyoruz. Hastaneye gitti ve daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ama yüzde yüz beyin sarsıntısı." dedi.

"MİLLİ ARA HAKKINDA BİRAZ ENDİŞELİYİM"

Bosna Hersekli çalıştırıcı, "İlk 4 maçtan 8 puan almayı bekliyor muydunuz" sorusu üzerine, "Sezon başlamadan ekibime ilk 5 maçta 7-8 puan alacağımızı söylemiştim. Ve sonra 7 gün izin vereceğimi. Hedefimiz buydu. Ve şu an çok iyi bir konumdayız. Özellikle bugün burada oynamak çok, çok zordu. Ve şimdi daha da fazlasını almaya çalışacağız. Milli ara hakkında biraz endişeliyim çünkü 13 milli takım oyuncumuz var. Bu durumu nasıl yöneteceğimizi, kaç dakika oynayacaklarını göreceğiz. Rahatlamak ve zihinsel olarak dinlenmek adına bizim için iyi bir ara ama kimin hangi durumda döneceğini göreceğiz. Şu anki endişem bu." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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