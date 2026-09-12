Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Recep Uçar'dan TFF'ye çağrı: "Bu stat gözden geçirilmeli"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Recep Uçar'dan TFF'ye çağrı:

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in beşinci haftasında Eyüpspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, VAR'ın bu maçta işe yaradığını söyledi.

"İTİBARIYLA İYİ Kİ VAR DİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, VAR'dan kırmızı kartlara doğru müdahale edildiğini belirterek "VAR ile alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibarıyla iyi ki var diyoruz. Sagnan'ın iptal edilen kırmızı kartı var, Mihaila sarı gördü ama o pozisyon kırmızıydı. Bu iki müdahale maçın daha adaletli gitmesine sebep oldu." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Çaykur Rizespor, İstanbul
SPOR

Çaykur Rizespor, İstanbul'da 3 puanı aldı

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu anlatan Uçar, "Alanya maçı sonrası gerçekten üzülmüştük. O yarayı tekrar saracağımız bir maçtı. Aynı zamanda çok hikayesi olan bir maçtı. Alanya burada Eyüp'e kaybetti. Geçen hafta bizi Rize'de yendi. Bugün de biz Eyüp'ü yendik. Alanya sonrası Eyüp maçının zor geçeceğini biliyorduk. Eyüp ligin bütçe ve kadro kalitesi olarak bir tık altı gibi görünse de Özhan hoca ve oyuncuları iyi işler yapıyorlar. Oyunu kontrol ederek başladık. Topu kullanan, topa sahip olan bizdik. Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. bunu başaran oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor
Başlık ResmiEyüpspor - Çaykur Rizespor

"BU DA FEDERASYONA SİTEMİM OLSUN"

Kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu kaydeden Uçar, karşılaşmanın oynandığı stadın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Herkes yüzde 10 Mihaila için mücadele etti. 70'e kadar pozisyon vermedik. 75'ten sonra sistem değişikliğine gittik, geçiş kovaladık ve 2 net pozisyon kaçırdık. Emrecan'ın harika golüyle anlamlı bir galibiyet aldık. Herkes inanılmaz mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Süper Lig marka değeri üzerinde düşünürsek Eyüp maçlarının burada oynanması tekrar gözden geçirilmedi. Bu da federasyona sitemim olsun." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
FELAKET BÜYÜYOR
FELAKET BÜYÜYOR
Bir günde iki katına çıktı, uyduya yakalandı
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak!
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'nin GKRY kararına Türkiye'den sert tepki!
ABD'nin GKRY kararına Türkiye'den sert tepki! "Güveni daha da aşındıracak"
Kaydet
Zelenskiy'i hem davet etti, hem de sert yüklendi:
Zelenskiy'i hem davet etti, hem de sert yüklendi: "İyi karakter eksikliği var"
Kaydet
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yenilgisini yaşadı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yenilgisini yaşadı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.