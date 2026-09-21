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Ekonomi

Coğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira

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Coğrafi işaretli Amasya'nın meşhur elması olan misket elmasında hasat başladı. Elmaların fiyatı dalında 10 TL ile 30 TL arasında değişirken, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, bu yıl elmanın bol olduğunu aktardı.

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Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen tescilli misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı, ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi. Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kokusuna güvenen Amasyalı çiftçiler, farkının ısırıldığında çıkan çıtırtı sesinde olduğunu vurgulayarak "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir" uyarısı yaptılar. Elmaların fiyatları dalında 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

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COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ELMA

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasını toplamak için erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan üreticiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenler bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Coğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira
Başlık ResmiCoğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira

BU YIL ELMA BOL

Amasya'nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl elma bol. Herkese yetecek kadar elmamız var. Misket elmasının da hasadı başladı. 2 bin 200 dekar alanda yetiştirilen misketten yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira
Başlık ResmiCoğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira

"ÇITIRTI SESİ ÇIKMAYAN ELMA AMASYA ELMASI DEĞİLDİR"

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu, şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Elmanın yendiğinde çıtırtı sesi çıktığını vurgulayan emektar çiftçi, "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir. Amasya elmasının lezzeti, kokusu ayrıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu lezzeti bulamazsın. Elmanın en iyisi Amasya'nın öz misket elmasıdır. Ölüsü de, dirisi de paradır. Misketten başka elma tanımam. Dayanıklıdır. Serin yerde 6 ay boyunca bozulmadan bekletilebilir" diye konuştu.

Coğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira
Başlık ResmiCoğrafi işaretli meyvede hasat başladı! Fiyatı dalında 30 lira

ELMAYA HASRET KALINMIŞTI

12 çeşit elma türünün bulunduğu bahçesinde yere düşen elmaların çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırıldığına değinen Ümit Damatoğlu da geçen yıl yaşanan zirai don felaketi sonrası hasret kaldıkları elmalara kavuştuklarını söyledi. Elmaların fiyatının 10 TL ile 30 TL arasında değiştiğine değinen Damatoğlu, herkesi elmalardan satın alıp üreticileri desteklemeye davet etti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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