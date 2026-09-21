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VGM'den yeni dönem burs başvurularına ilişkin açıklama! VMG burs başvuruları ne zaman?

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VGM'den yeni dönem burs başvurularına ilişkin açıklama! VMG burs başvuruları ne zaman?
Başlık ResmiVGMden yeni dönem burs başvurularına ilişkin açıklama! VMG burs başvuruları ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026 – 2027 eğitim yılı burs başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru takvimi bir süredir merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve örgün okullarda eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları için takvim belli oldu. Ortaöğrenim burs başvuru süreci ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi. VGM'den konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

VGMden yeni dönem burs başvurularına ilişkin açıklama! VMG burs başvuruları ne zaman?
Başlık ResmiVGMden yeni dönem burs başvurularına ilişkin açıklama! VMG burs başvuruları ne zaman?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

VGM'den yapılan açıklamada, "2026 – 2027 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz 06-20 Ekim 2026 olarak belirlenmiş olup başvuru işlemleri 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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