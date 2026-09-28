İmamoğlu davasında dikkat çeken savunma: "İşimizi kaybetme endişemiz vardı"

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutuksuz sanık Mehmet Recep Taşçı savunma yaptı. Taşçı, bazı ihalelerde firmaların ve teklif rakamlarının önceden bildirildiğini, Emrah Bağdatlı'nın kullandığı şirketlere yönelik bazı ödemelerin erken yapıldığını söyledi.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 24’üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmada, İBB iştirak şirketi Medya A.Ş.’nin Satınalma ve İhale Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tutuksuz sanık Mehmet Recep Taşçı savunma yaptı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Taşçı, ihale süreçlerinde kişi veya firmaları belirleme yetkisinin bulunmadığını, üst yönetim tarafından belirlenen kişi veya firmaların satın alma birimine bildirildiğini ve kendisinin evrak ile idari işlemleri yürüttüğünü söyledi.

Taşçı, savcılıkta verdiği ifadenin 11 Kasım 2025 tarihli iddianameyle ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 10 yıldır çalıştığı işinden iki hafta içinde çıkarıldığını belirtti. Konuyla ilgili dava açtığını ve yargılamanın sürdüğünü ifade eden Taşçı, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

İhale usulsüzlüğüne katılmadığını savunan Taşçı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

"HER ŞEY ÖNCEDEN BİLDİRİLİYORDU"

Savcının, daha önce verdiği ifadesinde ihaleye hangi firmaların gireceği ve tekliflerin hangi rakamlardan verileceğine ilişkin bilgilerin üst düzey iletişim koordinasyonundan geldiğini belirtmesini sorması üzerine Taşçı, hangi firmaların hangi ihaleye gireceğinin ve işin hangi rakama alınacağının önceden bildirildiğini söyledi.

Taşçı, söz konusu bilgilerin doğrudan kendisine iletilmediğini, bildiği kadarıyla iletişim koordinasyonundan müdür Gökhan Köseoğlu'na veya genel müdüre aktarıldığını ifade etti.

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Savcının firari sanık Emrah Bağdatlı'yı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Taşçı, Bağdatlı'yı tanıdığını söyledi. Bağdatlı'nın Medya A.Ş.'de herhangi bir görevinin bulunmadığını belirten Taşçı, farklı şirketler üzerinden medya ve kültür şirketlerinden çok sayıda ihale aldığı yönünde bilgilerinin olduğunu kaydetti.

Taşçı ayrıca, Bağdatlı'nın şirketlerine yönelik bazı ödemelerde inisiyatif kullanıldığını söyledi. Savcının bu şirketlerin Bağdatlı'nın resmi şirketleri olup olmadığını sorması üzerine Taşçı, 2022'den sonra Bağdatlı'nın kendi resmi şirketiyle iş yapmadığını, ihalelerin kullandığı diğer firmalar üzerinden gerçekleştiğini belirtti.

Savcının, Bağdatlı'nın resmi şirketi yerine gayriresmi ortağı olduğu belirtilen şirketlerden ihalelere girip girmediğini sorması üzerine Taşçı, “Evet, aynen öyle” cevabını verdi.

Bağdatlı'nın ödemelerinde kolaylık sağlanıp sağlanmadığı sorulan Taşçı ise bazı dosyalarda kendisini araması üzerine erken ödeme çıkarıldığını bildiğini söyledi.

"İŞİN İÇİNDEYİM"

Duruşmada daha sonra tutuklu sanık Murat Ongun, Taşçı'ya sorular yöneltti. Ongun'un, İBB encümeninin gerçekleştirdiği ihalelerin usulsüz olduğunu iddia edip etmediğini sorması üzerine Taşçı, ihalelerin kısmen Medya A.Ş.'ye göre planlandığını söyledi.

Ongun'un bu iddiasının dayanağını sorması üzerine Taşçı, “İşin içindeyim” cevabını verdi.

Ongun, Taşçı'nın daha önceki ifadesinde ihale dosyalarındaki imzaları üstlerinin baskısıyla attığını söylediğini hatırlatarak kendisini kimin zorladığını sordu.

İŞ KAYBETME ENDİŞESİ

Taşçı ise fiziksel ya da doğrudan bir zorlama olmadığını belirterek, talimatların yerine getirilmemesi halinde işlerini kaybetme endişesi yaşadıklarını söyledi. Taşçı, emniyet ve savcılıkta ifade verdikten yaklaşık 10 gün sonra işten çıkarıldığını da ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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