BAE doğruladı! Netanyahu, Zayid Al Nahyan ile görüştü
BAE resmi haber ajansı, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı. Netanyahu, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelirken görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ele alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'yi ziyaret ettiği doğrulandı.
Bin Zayid'in Netanyahu'yu karşıladığı belirtilen haberde, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı kaydedildi.
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, dün ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye gittiğini aktarmıştı. Haberde, Netanyahu'nun gün boyu BAE'de kaldığı ve Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtilmişti.
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Öte yandan Haaretz gazetesi, daha önce Bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığını iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından yalanlanmıştı.