Hakan Fidan’dan kritik ziyaret! Zayid Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. Fidan, Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile de görüşerek ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York’taki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildiklerini belirtti. Fidan ayrıca Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINDI

Ziyaretin Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından verimli geçtiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.”

“DİPLOMATİK TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye’nin bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Fidan, “Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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