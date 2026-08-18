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18 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu açıklandı

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18 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu açıklandı
Fotoğraf Başlığı Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 18 Ağustos puan durumu

Gelinim Mutfakta'da 18 Ağustos 2026 Salı günü çeyrek altın mücadelesi tamamlandı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Yeşim, Tuğba, Cemile ve Canan, günün yemeği Çıtır Köz Patlıcanlı Börek ile en yüksek puanı almak için tezgah başına geçti. Yapılan değerlendirmelerin ardından günün puanları açıklandı ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

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Kanal D'nin yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü tamamlandı. Yarışmacılar hem günün çeyrek altınını kazanmak hem de cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde puan avantajı elde etmek için mücadele etti. 18 Ağustos Salı bölümünün sonunda kayınvalideler verdiği puanlarla günün sıralaması netleşti.

18 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

18 Ağustos 2026 Salı günü Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar Çıtır Köz Patlıcanlı Börek hazırladı. Yeşim, Tuğba, Cemile ve Canan'ın hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirildi. Verilen puanların ardından günün en yüksek puanına ulaşan yarışmacı belli oldu ve çeyrek altının sahibi Yeşim oldu. Günün sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte haftalık yarışta da dengeler değişti. Salı günü alınan puanlar yarışmacıların hafta toplamlarına eklenirken Yeşim, Tuğba, Cemile ve Canan cuma günü verilecek 10 altın bilezik için mücadelelerini sürdürüyor.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 18 Ağustos puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 18 Ağustos puan durumu

18 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 18 Ağustos Salı bölümünde kayınvalidelerin değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından puan durumu açıklandı. Günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altını kazanırken diğer yarışmacıların aldığı puanlar da haftalık toplamlarına eklendi.

18 Ağustos puan durumu:

Yeşim: 18

Tuğba: 14

Canan: 14

Cemile: 12

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 18 Ağustos puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 18 Ağustos puan durumu

Dünün puan durumu şu şekilde:

Cemile: 19

Tuğba: 17

Yeşim: 17

Canan: 5

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Editör : İREM ÖZCAN
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