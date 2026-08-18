Bakü'de Rusya krizi tırmanıyor: Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı, 3 ünlü isim için gıyabi tutuklama kararı!

Azerbaycan ile Rusya arasında medya yayınları üzerinden patlak veren kriz derinleşiyor. Bakü yönetimi, Rus medyasında Azerbaycan halkına ve devlet yönetimine yönelik "provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli" açıklamalar nedeniyle Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov’u Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov Bakanlığa çağrılarak Rus medyasında son dönemde tırmanan Azerbaycan karşıtı yayınlardan duyulan rahatsızlık ve resmi itirazlar yüzüne okundu.

Görüşmede; 7 Ağustos'ta "Sputnik" radyosunda yayımlanan programda Azerbaycan yönetiminin "Rusya'nın terörist ve aşırılık yanlıları listesine" dahil edilmesine ilişkin ifadeler, 9 Ağustos'ta YouTube platformunda ve 16 Ağustos'ta "Spas" televizyon kanalında Azerbaycan yönetimine yönelik hakaret içeren açıklamalar ve provokatif görüşler de hatırlatıldı.

FİZİKSEL ŞİDDET VE İŞGAL ÇAĞRILARINA TEPKİ

Kabul edilemez söylemlere dikkat çekilen görüşmede, Rus medyasında Azerbaycan halkı ile devlet yönetimine karşı fiziksel şiddet çağrılarında bulunulmasının ve tehdit dili kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Daha önce farklı siyasi düzeylerde uyarılarda bulunulmasına rağmen bu tür söylemlerin dozunun artırılarak sürdürülmesinin ciddi endişelere neden olduğu belirtilerek, Moskova yönetiminden bu faaliyetlerin durdurulması amacıyla acil ve etkili tedbirler alması istendi.

3 ÜNLÜ RUS GAZETECİ VE BÜROKRAT HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Öte yandan krizin hukuki boyutu da hareketlendi. Azerbaycan Başsavcılığı; "Moskva 24" sunucusu İvan Knyazev, siyasi danışman Semyon Uralov ve Rusya Ulaştırma Bakanı Danışmanı Aleksey Çadayev’in katıldıkları yayında Azerbaycan’ın anayasal düzenini hedef aldıklarını saptadı.

Rus vatandaşlarının Azerbaycan'a karşı şiddet kullanılması, anayasal düzenin zorla değiştirilmesi ve toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik açık çağrılarda bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, Bakü yargısı bu 3 isim hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası