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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi
Fotoğraf Başlığı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için gözler Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen PPK toplantılarında politika faizine ilişkin kararını açıklayan Merkez Bankası PPK toplantı tarihlerini duyurdu. Gözler ise ''Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına çevrildi.

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TCMB'nin 2026 yılı için açıkladığı takvimde toplam 8 PPK toplantısı bulunuyor. Yılın ilk faiz kararı Ocak ayında açıklanırken, Ağustos ayında toplantı yapılmayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı toplantı tarihi ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak. PPK toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararın saat 14.00'te duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi
Başlık ResmiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi

2026-2027 TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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