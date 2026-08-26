Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için gözler Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen PPK toplantılarında politika faizine ilişkin kararını açıklayan Merkez Bankası PPK toplantı tarihlerini duyurdu. Gözler ise ''Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına çevrildi.

TCMB'nin 2026 yılı için açıkladığı takvimde toplam 8 PPK toplantısı bulunuyor. Yılın ilk faiz kararı Ocak ayında açıklanırken, Ağustos ayında toplantı yapılmayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı toplantı tarihi ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak. PPK toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararın saat 14.00'te duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi

2026-2027 TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Şubat 2026 12 Mart 2026 18 Mart 2026 22 Nisan 2026 30 Nisan 2026 14 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026 11 Haziran 2026 18 Haziran 2026 23 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 13 Ağustos 2026 10 Eylül 2026 17 Eylül 2026 22 Ekim 2026 30 Ekim 2026 12 Kasım 2026 27 Kasım 2026 10 Aralık 2026 17 Aralık 2026 21 Ocak 2027 28 Ocak 2027 11 Şubat 2027 18 Mart 2027 25 Mart 2027 22 Nisan 2027 29 Nisan 2027 13 Mayıs 2027 28 Mayıs 2027 10 Haziran 2027 17 Haziran 2027

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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