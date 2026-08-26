Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için gözler Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen PPK toplantılarında politika faizine ilişkin kararını açıklayan Merkez Bankası PPK toplantı tarihlerini duyurdu. Gözler ise ''Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına çevrildi.
TCMB'nin 2026 yılı için açıkladığı takvimde toplam 8 PPK toplantısı bulunuyor. Yılın ilk faiz kararı Ocak ayında açıklanırken, Ağustos ayında toplantı yapılmayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı toplantı tarihi ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak. PPK toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararın saat 14.00'te duyurulması bekleniyor.
2026-2027 TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
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|22 Nisan 2027
|29 Nisan 2027
|13 Mayıs 2027
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