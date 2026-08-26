Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı.
KULÜP TRANSFERİ DUYURDU
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ömer Faruk Beyaz" ifadesine yer verildi.
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ALMANYA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2022 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, sonrasında sırasıyla Magdeburg, Hatayspor, Başakşehir ve Esenler Erokspor formalarını giydi.
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