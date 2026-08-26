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Spor

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu

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Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı.

KULÜP TRANSFERİ DUYURDU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ömer Faruk Beyaz" ifadesine yer verildi.

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Başlık ResmiÖmer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu

ALMANYA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2022 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, sonrasında sırasıyla Magdeburg, Hatayspor, Başakşehir ve Esenler Erokspor formalarını giydi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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