Dün açıklanan AGS sonuçlarında kriz çıktı. ÖSYM, 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmesi üzerine sonuçları kaldırıp tekrar yayınladı. Kurum, "Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (MEB-AGS) açıklandığını duyurdu. Ancak soru sayıları ile sonuç belgelerindeki dağılımın birbirini tutmadığını gören öğretmenler tepki gösterirken ÖSYM sonuçları apar topar kaldırdı.

Merkez, hemen ardından, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılacağını bildirdi.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı

ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı

Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

Adaylar, dün 15.30’da revize edilerek erişime açılan sınav sonuçlarını, kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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