Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Eğitim

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı

Dün açıklanan AGS sonuçlarında kriz çıktı. ÖSYM, 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmesi üzerine sonuçları kaldırıp tekrar yayınladı. Kurum, "Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (MEB-AGS) açıklandığını duyurdu. Ancak soru sayıları ile sonuç belgelerindeki dağılımın birbirini tutmadığını gören öğretmenler tepki gösterirken ÖSYM sonuçları apar topar kaldırdı.

Merkez, hemen ardından, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılacağını bildirdi.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı
Başlık Resmi2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı
ÖNERİLEN HABERLER
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Artık 250 TL
GÜNDEM

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Artık 250 TL'lik ekstra masraf yok! Her öğrenci için zorunlu

ÖSYM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı
Başlık Resmi2026 MEB Akademi Giriş Sınavı... ÖSYM sınav sonucunu yeniden hesapladı

Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

Adaylar, dün 15.30’da revize edilerek erişime açılan sınav sonuçlarını, kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrendi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı!
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
DESTAN YAZDI!
DESTAN YAZDI!
Mourinho ve Jesus yapamadı, Kartal başardı
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
Irak-Suriye hattında güvenlik boşluğu kapanıyor
EV HANIMINA EK GELİR!
EV HANIMINA EK GELİR!
Kreş fiyatları uçtu çareyi ‘komşuda’ bulduk
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ
"Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
ALDATAN İLANLARA CEZA YAĞIYOR
'1 TL' yazıp müşteri çekmeye çalıştılar
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
YARDIMLAR KAPIDA KALDI
600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
"YORGUNUM PATRON"
ABD gemisi yönünü çevirdi, İran fırsatı kaçırmadı!
KAN DONDURAN CİNAYET
KAN DONDURAN CİNAYET
Eşini öldürdü, kucağındaki çocuğu alıp kaçtı!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
Depodan yüzlerce kilo çıktı, hepsi imha edildi
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Haluk Levent'in milyonluk hesabı hakkında karar
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor! Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor
AK Parti teşkilatı 'terörsüz Türkiye' için sahaya çıkıyor!
Kaydet
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı geldi
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı geldi
Kaydet
Gazze için yola çıkan insani yardımlar kapıda kaldı: 600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor
600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.