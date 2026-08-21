Turistler hedeflerindeydi! Verdikleri zarar 5 milyon TL: Hepsi yakalandı
İstanbul’da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.
5 MİLYONLUK ZARAR VERDİLER
Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.